Partizan-Anadolu Efes | CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 3. haftasında devam ederken temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan lacivert beyazlı ekip, ikinci maçında Hapoel IBI karşısında istediği sonucu alamadı. Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde Sırbistan deplasmanına çıkan Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Zorlu atmosferde hata yapmak istemeyen temsilcimiz, EuroLeague'de yeniden ivme yakalamanın peşinde.

Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Çeyrek Sonucu: Partizan 31-24 Anadolu Efes

2. Çeyrek (Oynanıyor): Partizan 33-24 Anadolu Efes

PARTIZAN-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'da oynanan Partizan-Anadolu Efes maçı saat 21:30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.