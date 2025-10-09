CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Partizan-Anadolu Efes | CANLI

Partizan-Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'de heyecan sezonun üçüncü haftasında devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Sırp ekibi Partizan'a konuk oluyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 21:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Partizan-Anadolu Efes | CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 3. haftasında devam ederken temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan lacivert beyazlı ekip, ikinci maçında Hapoel IBI karşısında istediği sonucu alamadı. Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde Sırbistan deplasmanına çıkan Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Zorlu atmosferde hata yapmak istemeyen temsilcimiz, EuroLeague'de yeniden ivme yakalamanın peşinde.

Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Çeyrek Sonucu: Partizan 31-24 Anadolu Efes

2. Çeyrek (Oynanıyor): Partizan 33-24 Anadolu Efes

PARTIZAN-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'da oynanan Partizan-Anadolu Efes maçı saat 21:30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade!
DİĞER
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Duran'dan dikkat çeken paylaşım!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nusaybin’de açılış gerçekleşti Nusaybin’de açılış gerçekleşti 21:20
F.Bahçe Medicana finalde! F.Bahçe Medicana finalde! 21:18
F.Bahçe'den farklı başlangıç F.Bahçe'den farklı başlangıç 21:17
Cezayir Dünya Kupası biletini aldı! Cezayir Dünya Kupası biletini aldı! 21:16
Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan mesaisi! Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan mesaisi! 20:17
Beşiktaş'ta çifte mesai! Beşiktaş'ta çifte mesai! 20:15
Daha Eski
Partizan-Anadolu Efes | CANLI Partizan-Anadolu Efes | CANLI 19:34
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 18:41
F.Bahçe'de çift antrenman F.Bahçe'de çift antrenman 18:21
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev 18:20
Kayserispor'da rota yabancı çalıştırıcı! Kayserispor'da rota yabancı çalıştırıcı! 18:06
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 18:04