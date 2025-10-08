CANLI SKOR ANA SAYFA
Bahçeşehir Koleji 93-74 Reyer Venezia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bahçeşehir Koleji 93-74 Reyer Venezia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eurocup'ın 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Reyer Venezia'yı 93-74 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 21:26
Bahçeşehir Koleji 93-74 Reyer Venezia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eurocup'ın 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Reyer Venezia'yı 93-74 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic, Kristaps Konstantinovs, Christian Theis

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 16, Matt Mitchell 6, Hunter Hale 13, Mateusz Ponitka 7, Trevion Williams 16, Calep Homesley 3, İsmet Akpınar, Balsa Koprivica 15, Tyler Cavanaugh 10, Kenan Sipahi 2, Furkan Haltalı,

Göktüğ Baş 5

Başantrenör: Marko Barac

Reyer Venezia: Denzel Valentine 6, Robert Jalen Cole 14, Kyle Wiltjer 11, Chris Horton 4, Jordan Parks, Ky Bowman 11, Amedeo Tessitori 9, Stefan Nikolic 13, Leonardo Candi, Carl Wheatle 2, Alessandro Lever 1, Giovanni De Nicolao 3

Başantrenör: Neven Spahija

1. Periyot: 25-15 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 46-43 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 67-48 (Bahçeşehir Koleji lehine)

