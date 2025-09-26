CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Opet Rebecca Allen'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Opet Rebecca Allen'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya vardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 17:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Opet Rebecca Allen'ı renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen'a 'ailemize hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avustralya Milli Takımı ile 2018 FIBA Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan 32 yaşındaki basketbolcu, 2014 FIBA Dünya Kupası, 2019 FIBA Asya Kupası ve 2022 FIBA Dünya Kupası'nda ülkesiyle bronz madalya elde etti. Allen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkesiyle boy gösterdi.

Rebecca Allen, kulüp kariyerinde ise Dandenong Rangers, Australian Institute, Melbourne Boomers, South East Queensland Stars, Good Angels Kosice, ASVEL Feminin ve Valencia Basket formalarını giydi.

