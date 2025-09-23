CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kupası finali için geri sayım başladı. Fenerbahçe BekoBeşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu şimdiden gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

23 Eylül 2025 Salı 16:08
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği büyük final geliyor! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, her iki organizasyonda da finali ikinci sırada bitiren Beşiktaş GAİN ile 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası finali 24 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Finalin adresi Sinan Erdem Spor Salonu olacak. Yayıncı kuruluş belli olduğunda güncel bilgiler haberimize eklenecek.

F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
