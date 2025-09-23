Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği büyük final geliyor! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, her iki organizasyonda da finali ikinci sırada bitiren Beşiktaş GAİN ile 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası finali 24 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Finalin adresi Sinan Erdem Spor Salonu olacak. Yayıncı kuruluş belli olduğunda güncel bilgiler haberimize eklenecek.