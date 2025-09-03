Liderlik aşkına

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, bugün saat 21.15'te turnuvanın favorilerinden Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma, TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

12 Dev Adam, grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da zaferle ayrılıp, organizasyonda büyük bir ses getirdi.

Sırbistan'dan da gruptaki son müsabakaya yenilgisiz geldi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen milli takımımız, bu maçtan galip ayrılıp, son 16 turuna lider olarak kalmanın planlarını yapıyor.

DEVLERİN KOZU A LL-STAR ALPEREN

Türkiye ile Sırbistan, bugüne kadar 19 kez rakip oldu. A Milli takımımız, 4 kez kazanırken, 15 defa da yenildi. Son olarak 14 Kasım 2022'de Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığımız Sırbistan'a 77-76 kaybettik. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te 91.0 sayı, 39.0 ribaund ve 22.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

NBA'de H.Rockets'ta oynayan ve All-Star seçilen Alperen Şengün, 20.0 sayı ortalamasıyla takımımızın en skorer ismi ve bugünkü dev maçta da en önemli kozumuz.

BAŞARI YOLUNDAYIZ

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025'te 4'te 4 yapan A Milli Takım'ın güzel bir hava yakaladığını belirtti.

Türkoğlu, "Şu an bir hikaye yazma yolundalar. İnşallah gururla taşıyacakları bir başarı elde ederler" diye umut dağıttı.