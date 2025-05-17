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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 94-70 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET (Türkiye Sigorta Basketbol Ligi)

Fenerbahçe Beko 94-70 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET (Türkiye Sigorta Basketbol Ligi)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti. İşte sezonun son derbisinden detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 19:58
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Fenerbahçe Beko 94-70 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET (Türkiye Sigorta Basketbol Ligi)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Sezonun son derbisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'da başladı.

Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsünün düdük çaldığı maçtan galibiyet ile ayrılan taraf, 94-70'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç 16 sayı, Wade Baldwin 15 sayı ve Marko Guduric 14 sayı kaydetti.

Galatasaray'da en skorer oyuncu ise 15 sayı ile Buğrahan Tuncer oldu.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 23-16 GALATASARAY

DEVRE ARASI: FENERBAHÇE BEKO 53-32 GALATASARAY

3. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 75-52 GALATASARAY

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