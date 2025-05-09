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Haberler Basketbol Umarım kupayı alırız

Umarım kupayı alırız

Dörtlü final öncesi konuşan G.Saray’ın kaptanı Göksenin Köksal, “Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu çok istiyorum. Umarım kupayı müzemize götüren taraf biz oluruz” dedi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Umarım kupayı alırız

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray da parkeye çıkıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena'daki organizasyonda sarı-kırmızılıların yanı sıra; ev sahibi ülkeden AEK ve İspanyol temsilcileri La Laguna Tenerife ile Unicaja Malaga mücadele edecek. Galatasaray, saat 18.00'de Tenerife ile karşılaşacak. Maçı kazanan finale adını yazdıracak. Turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan kaptan Göksenin Köksal, "İlk defa Dörtlü Final'de mücadele edeceğiz. Kupayı kazanmak bizim hayalimizdi. Özellikle ben bu takımın kaptanı olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu çok istiyorum. Umarım kupayı müzemize götüren taraf biz oluruz" dedi.

ERGİN ATAMAN DA İZLEYECEK

Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman da bugün Galatasaray'ı desteklemek için salonda olacak. Bir dönem sarı-kırmızılıların başında bulunan Ataman, EuroCup'ı Galatasaray'a kazandırmıştı. Ataman, Euroleague'de Pana'yı da final-four'a taşıdı.

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