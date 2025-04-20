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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray Fuzul 75-67 Fenerbahçe İstanbul Jet (MAÇ SONUCU-ÖZET) Galatasaray derbiyi kazandı şampiyon oldu!

Galatasaray Fuzul 75-67 Fenerbahçe İstanbul Jet (MAÇ SONUCU-ÖZET) Galatasaray derbiyi kazandı şampiyon oldu!

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi son maçında evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 15:18 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 16:04
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Galatasaray Fuzul 75-67 Fenerbahçe İstanbul Jet (MAÇ SONUCU-ÖZET) Galatasaray derbiyi kazandı şampiyon oldu!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul, kupasını aldı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon takım ve finalist için ödül töreni yapıldı.

Müsabakanın bitimiyle büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Kutlamanın ardından önce sarı-lacivertli oyunculara, daha sonra da sarı kırmızılı oyunculara madalyaları takdim edildi. Madalyaların ardından sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

"Taraftarlarımıza armağan olsun"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ferit Gümüş, şampiyonluğu taraftarlara armağan etti.

Gecikmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını aktaran Ferit, "Geçtiğimiz hafta o ruhu yansıtamadık ama bu hafta fazlasıyla o ruhu yansıttığımız ve şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımdaki genç arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Tüm hafta nasıl konsantre olunur, nasıl kupa alınır bunu gösterdiler. Abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklara." diye konuştu.

Takımın büyüğü olarak sorumluluk aldığını anlatan Ferit, "Bir kupa daha Galatasaray müzesine götürdük. Ay sonu İtalya'da bir kupa daha var, onu da alıp onu da göndereceğiz inşallah. Şampiyonluk, taraftarımıza armağan olsun. Takımın en büyüğü benim, onlara abilik yapmak zorundaydım. Bu sorumluluğu aldım ve bu sorumluluğu layığıyla yerine getirdim. Bundan sonraki spor hayatları umarım hep kupalı geçer. Taraftarlar mükemmeller, hiç susmadılar ve hep desteklediler. Onların desteğiyle hiç geriye düşmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Mücahit Günaydın: "Çok mutluyum"

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mücahit Günaydın, sezon başından beri bu anı beklediğini ve şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mücadelelerinden dolayı sarı-lacivertli oyuncuları da tebrik eden Mücahit, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum, bütün sezondur bu anı bekliyordum. Çok çalıştık, çok zorluk çektik. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin evinde kötü bir mağlubiyet aldık ama hatalarımızdan ders çıkarmasını bildik ve bugün kazandık. Çok mutluyum, herkesin eline sağlık. Fenerbahçe'yi de mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Az hata yapan kazandı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, destekleri çok önemli. Müthiş destekleri vardı."

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