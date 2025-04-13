ÇBK Mersin 53-56 USK Prag (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanan final mücadelesinde, güçlü rakibi karşısında istekli bir oyun sergileyen ÇBK Mersin, sahadan istediği sonucu alamadı. Çekya ekibi USK Prag, özellikle Brionna Jones'un 24 sayılık etkili performansıyla kupayı müzesine götürdü.

Mücadeleye dengeli bir oyunla başlayan ÇBK Mersin, ilk periyotu 24-17 geride kapattı. İkinci çeyrekte de farkı kapatmakta zorlanan temsilcimiz, devreye 42-29 USK Prag üstünlüğüyle girdi. Üçüncü periyotta farkı azaltan ÇBK Mersin, son çeyrekte rakibinin etkili savunmasını aşamayınca karşılaşmadan 66-53 mağlup ayrıldı.

ÇBK Mersin'de Natasha Howard 19 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Bridget Carleton 15 sayı, Iliana Rupert ve Marine Johannes ise 7'şer sayıyla mücadele etti. USK Prag cephesinde Brionna Jones'un yanı sıra Valeriane Ayayi 14, Tereza Vyoralova ise 10 sayılık katkı sağladı.

Ahmet Kandemir yönetimindeki ÇBK Mersin, bu sonuçla Kadınlar Euroleague sezonunu Avrupa ikincisi olarak tamamladı ve kulüp tarihinin en önemli uluslararası başarısına imza attı.