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Haberler Basketbol ÇİMSA ÇBK Mersin 85-64 Emlak Konut (MAÇ SONUCU ÖZET)

ÇİMSA ÇBK Mersin 85-64 Emlak Konut (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin, şampiyon oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 18:32
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ÇİMSA ÇBK Mersin 85-64 Emlak Konut (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin, şampiyonluğa ulaştı.

İki takımın da dış atışlardan etkili olduğu karşılaşmanın 5. dakikasını ÇİMSA ÇBK Mersin, 11-8 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan Emlak Konut karşısında oyun üstünlüğünü eline geçiren ve özellikle boyalı alandan kaydettiği basketlerle farkı açan Mersin temsilcisi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte uzun oyuncularından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Emlak Konut karşısında topu iyi dolaştıran ve hücumda kontrollü oyununu sürdüren ÇBK Mersin, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta McCovan ile pota altını iyi kullanan ÇİMSA ÇBK Mersin, dış atışlardan bulduğu basketlerle de farkı 28 sayıya kadar yükseltti ve son bölüme 74-46 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, müsabakayı 85-64 kazandı ve ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

FİNALİN MVP'Sİ MCCOWAN

ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li pivotu Teaira McCowan, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Emlak Konut ile oynanan final maçında 22 sayı kaydederek en skorer isim olan McCowan, Mersin temsilcisinin şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

ABD'li basketbolcu ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten'den aldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: ÇİMSA ÇBK Mersin 27-13 Emlak Konut

2. Periyot sonucu: ÇİMSA ÇBK Mersin 50-31 Emlak Konut

3. Periyot sonucu: ÇİMSA ÇBK Mersin 74-46 Emlak Konut

4. Periyot sonucu: ÇİMSA ÇBK Mersin 85-64 Emlak Konut

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