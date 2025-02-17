Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Fenerbahçe Beko, Şanlıurfa'da oynanan final karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 2025 ING Türkiye Kupası'nı kazandı. Sarı-lacivertli ekip, bu zaferle birlikte kulüp tarihindeki bir başka önemli başarıya imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm @FBBasketbol camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Final maçında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Fenerbahçe Beko, kupayı müzesine götürerek taraftarlarını büyük bir sevinç yaşattı.