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Haberler Basketbol LDLC Asvel Feminin 87-56 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

LDLC Asvel Feminin 87-56 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin’e deplasmanda 87-56 yenilerek turnuvaya veda etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 00:23
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LDLC Asvel Feminin 87-56 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin'e deplasmanda 87-56 yenilerek turnuvaya veda etti.

Gerland Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-13 LDLC Asvel Feminin'in üstünlüğüyle tamamlanırken devreye Galatasaray yalnızca bir sayı farkla 32-31 geride girdi. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fransız ekibi, üçüncü periyodu 52-40 önde tamamladı ve karşılaşmayı 31 sayı farkla kazandı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 77-72 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanşta aldığı farklı mağlubiyetle Avrupa Kupası'ndan elenmekten kurtulamadı.

MAÇIN YILDIZLARI

LDLC Asvel Feminin'de Juste Jocyte ve Dominique Malonga 18'er sayıyla takımını galibiyete taşırken Harris 16 sayı, Quevedo ise 10 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Anete Steinberga 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Cecilia Zandalasini 10 sayı kaydetti. Ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

GALATASARAY AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla birlikte FIBA Avrupa Kupası macerasını son 16 turunda noktaladı.

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