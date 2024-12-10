NBA, Avrupa'da lig kurmak için FIBA ile görüşmelere başladı!

NBA yönetimi Avrupa'da bir lig kurmak için harekete geçti. The Athletic'in haberine göre NBA, Avrupa'da lig kurma hedefini gerçekleştirmek için FIBA ile görüşmelere başladı. Konuya dair açıklamada bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis de NBA'in Avrupa'da lig kurma isteğini doğruladı. İşte Zagklis'in o açıklaması:

"Gerçek şu ki NBA, Avrupa'da bir lig kurmakla net şekilde ilgileniyor. FIBA ile NBA arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyor. Gelecek ay bu konuda ne kadar yol aldığımızı göreceğiz."