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Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz her zaman Avrupa şampiyonalarına katılmak

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz her zaman Avrupa şampiyonalarına katılmak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 Avrupa Şampiyonası EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 17:58
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz her zaman Avrupa şampiyonalarına katılmak

Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar ve milli takıma dair değerlendirmede bulundu.

Ay-yıldızlıların genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir jenerasyondan oluştuğunu belirten Türkoğlu, "Biz hep jenerasyon, jenerasyon olarak bakıyoruz. Şu anki jenerasyonumuz gerçekten hem alttan gelenlerle, 21 yaş altı oyuncular olsun, 20 ile 22 yaş arasındaki oyuncular olsun, çok kaliteli ve uzun yıllar milli formayı taşıyacak isimler. Türkiye'de oynayan ve NBA'deki oyuncularla bir karma yaptığımız zaman uzun vadede bizi gururla temsil edecek çok kaliteli oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"UZUN YILLAR BU MİLLİ FORMAYI TAŞIYACAK OLMALARINDAN DOLAYI ÇOK GURURLUYUZ"

Hidayet Türkoğlu, milli takıma davet edilen genç oyuncuların kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Genç oyunculara şans veren kulüplere teşekkürlerini ileten TBF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç arkadaşlarımızın milli takıma davet edilmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Böyle genç arkadaşlarımızın başta kendi takımlarına daha sonra da milli takımlara faydalı olacak olması, bizi gerçekten heyecanlandırıyor. İnşallah bu maçlarda şans bulurlarsa sanırım halkımız da bundan çok mutlu olacaktır. Uzun vadeli baktığınız zaman bu arkadaşlarımızın uzun yıllar bu milli formayı taşıyacak olmalarından dolayı çok gururluyuz."

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN AVRUPA ŞAMPİYONALARINA KATILMAK"

Türkoğlu, Macaristan ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde 22 Kasım Cuma günü oynanacak mücadelede iyi bir basketbol oynayarak taraftar desteğiyle galip gelmek istediklerini ifade etti.

Milli takımın Macaristan maçlarını değerlendiren Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak açısından çok önemli iki maç. İlk maçımız Basketbol Gelişim Merkezi'nde cuma günü Macaristan'a karşı oynuyoruz. Daha sonra da Macaristan deplasmanında ayın 25'inde. Bizim için her maç çok anlamlı ve değerli. Hedefimiz her zaman Avrupa şampiyonalarına katılmak. Hazırlıklar iyi gidiyor. Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde halkımızın, taraftarımızın desteğiyle inşallah iyi bir basketbolla iyi bir galibiyetle başlamak istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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