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Haberler Basketbol Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de 10. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanına konuk oluyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla Barcelona'nın ardından 2. sırada yer alan temsilcimiz, Litvanya'da 8. galibiyet için parkeye çıkıyor. Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 20:54
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Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanına konuk oluyor.

Temsilcimiz Litvanya'da da kazanarak toplamda 8'inci, üst üste 5'inci galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Zalgiris Kaunas 0-0 Fenerbahçe Beko

ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı 16 Kasım Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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