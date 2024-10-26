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Haberler Basketbol

Beşiktaş 89-82 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş sahasında Karşıyaka'yı 89-82 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 21:24
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Beşiktaş 89-82 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 89-82 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle ligde üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise ligde 2'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Polat Parlak

BEŞİKTAŞ: Needham 17, Berk İbrahim Uğurlu, Sleva 19, Martin 2, Terry 9, Allman 18, Yiğit Arslan 10, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 4

KARŞIYAKA: McCollum 20, Webb 14, Boutsiele 15, Jefferson 5, Kenan Sipahi 2, Ozan Yılmaz, Russell 16, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Muhsin Yaşar 10

1'İNCİ PERİYOT: 26-24

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

5 FAUL: Terry 38.01 (Beşiktaş), Kenan Sipahi 36.33 (Karşıyaka)

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