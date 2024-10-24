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Haberler Basketbol

Olimpia Milano 84 - 96 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague 5. hafta maçında Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu deplasmanda 84 - 96 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 23:25 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 23:33
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Olimpia Milano 84 - 96 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 5'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu İtalya'nın Olimpia Milano ekibine 84 - 96 mağlup etti. Temsilcimiz Anadolu Efes'te Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayı üreten Elijah Bryant oldu. Olimpia Milano'da ise Nikola Mirotic 20 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, üst üste 2. galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise bu sezon 4. yenilgisini aldı.

1. Periyot: Olimpia Milano 11 - 23 Anadolu Efes

2. Periyot: Olimpia Milano 25 - 46 Anadolu Efes

3. Periyot: Olimpia Milano 59 - 66 Anadolu Efes

4. Periyot: Olimpia Milano 84 - 96 Anadolu Efes

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