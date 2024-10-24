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Haberler Basketbol

Alperen Şengün sezona süper başladı! Houston Rockets 105-110 Charlotte Hornets | MAÇ SONUCU - ÖZET

Milli yıldızımız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sezonun ilk maçında Charlotte Hornets‘i konuk etti. Alperen Şengün performansıyla ön plana çıktı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:03
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Alperen Şengün sezona süper başladı! Houston Rockets 105-110 Charlotte Hornets | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024/25 NBA sezonundaki ilk maçında Houston Rockets, Charlotte Hornets'i konuk etti. Alperen Şengün, başarılı bir performans sergilemiş olsa da mağlubiyete engel olamadı.

Charlotte Hornets sahadan 110-105'lik galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Geçtiğimiz sezon performansıyla adından söz ettiren Alperen Şengün, yeniş sezona da fırtına gibi bir giriş yaptı. Milli yıldız mücadeleyi 25 sayı, 18 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma ile tamamladı.

Hornets'te ise Lamelo Ball, 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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