Alperen Şengün sezona süper başladı! Houston Rockets 105-110 Charlotte Hornets | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024/25 NBA sezonundaki ilk maçında Houston Rockets, Charlotte Hornets'i konuk etti. Alperen Şengün, başarılı bir performans sergilemiş olsa da mağlubiyete engel olamadı.

Charlotte Hornets sahadan 110-105'lik galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Geçtiğimiz sezon performansıyla adından söz ettiren Alperen Şengün, yeniş sezona da fırtına gibi bir giriş yaptı. Milli yıldız mücadeleyi 25 sayı, 18 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma ile tamamladı.

Hornets'te ise Lamelo Ball, 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.