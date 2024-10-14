TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Asım Pars'ın adı verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun '2024-2025 Asım Pars Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha Asım Pars'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.