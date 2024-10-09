  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol

Türkoğlu'yla devam

Hidayet Türkoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanlığına yeniden seçildi. Üst üste 3. seçimini kazanan 45 yaşındaki Türkoğlu, 165 oyun 133'ünü alırken diğer aday Efe Aydan 29 oyda kaldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkoğlu'yla devam

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Ankara'da düzenlenen genel kurulda Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alırken, diğer aday Efe Aydan ise 29 oyda kaldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan beri görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı. Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Türkoğlu, "Hatalarımız mutlaka olmuştur ama her zaman herkese samimi olduk, bir telefon uzakta olduk. Beni ve ekibimi tekrar seçen camiamıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

ERDENAY, DEMİR VE BEŞOK VAR

4 Yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda tekrar başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu listesinde 3 eski basketbolcuya da yer verdi. Harun Erdenay, Hüseyin Beşok ve Selim Demir, Türkoğlu'nun yönetiminde yer aldı. Yönetimde yer alan diğer isimler şöyle: Bilge Donuk, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Mehmet Fatih Öztürk, Mustafa Sarımermer, Serdar Karagöz, Tolga Egemen, Yılmaz Argüden.

Reklam
G.Saray'a yeni '1 numara' Chelsea'den
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor | İran'dan İsrail'e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye'ye geliyor
Cenk'in yerine yıldız golcü gelecek!
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF açıkladı: MHK'ye yabancı hakem! TFF açıkladı: MHK'ye yabancı hakem! 23:58
Fatih Terim'den Jose Mourinho sözleri! Fatih Terim'den Jose Mourinho sözleri! 23:58
Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti 23:58
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! 23:58
Fethiyespor penaltılarda turladı Fethiyespor penaltılarda turladı 23:58
En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim 23:58
Daha Eski
G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... 23:58
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok 23:58
Kırıkkale FK deplasmanda turladı! Kırıkkale FK deplasmanda turladı! 23:58
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı 23:58
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt 23:58
Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi 23:58