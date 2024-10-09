Türkoğlu'yla devam

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Ankara'da düzenlenen genel kurulda Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alırken, diğer aday Efe Aydan ise 29 oyda kaldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan beri görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı. Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Türkoğlu, "Hatalarımız mutlaka olmuştur ama her zaman herkese samimi olduk, bir telefon uzakta olduk. Beni ve ekibimi tekrar seçen camiamıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

ERDENAY, DEMİR VE BEŞOK VAR

4 Yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda tekrar başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu listesinde 3 eski basketbolcuya da yer verdi. Harun Erdenay, Hüseyin Beşok ve Selim Demir, Türkoğlu'nun yönetiminde yer aldı. Yönetimde yer alan diğer isimler şöyle: Bilge Donuk, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Mehmet Fatih Öztürk, Mustafa Sarımermer, Serdar Karagöz, Tolga Egemen, Yılmaz Argüden.