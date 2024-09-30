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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde RASTA Vechta karşısında!

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında 1 Ekim Salı günü RASTA Vechta'yı ağırlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 11:26
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde RASTA Vechta karşısında!

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında 1 Ekim Salı günü Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, açılışı dün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'na veda eden sarı-kırmızılı ekip, bundan sonra iç saha maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

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