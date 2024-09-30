Basketbolun yeni evi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde bugün gençlerimizin ve basketbolseverlerin hizmetine sunduğumuz Basketbol Gelişim Merkezimiz ülkemize hayırlı olsun. Bu muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacak. Biz sadece modern bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik" dedi.

MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜRLER

Merkezin inşasında emeği geçenleri, başta Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ekibini ve tüm alın teri olanları canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Bu önemli spor kompleksini ülkemize kazandıran Çevre Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Basketbol Federasyonuna ve yüklenici firmalara şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

TÜRK BASKETBOLUNA HAYIRLI OLSUN

Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir vizyon projesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada sporcularımız oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacak. Basketbol Gelişim Merkezimiz hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacak. Merkezimizin bir diğer özelliği de 8 derslikli, toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Gençlerin gerçek bir yıldız olarak yetişmesini sağlayacağız. Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

BAK: 22 YILLIK DEVRİMİN BİR HALKASI

Basketbol Gelişim Merkezi'ni inşa ettikleri için gururlu ve onurlu olduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye, son 22 yılda modern stadyumları, spor salonları, olimpik yüzme havuzları, atletizm pisti ve pek çok branşa hizmet eden tesisle bir spor devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençlere destek vermesiyle müthiş bir spor tesisi devrimi yaşanmakta. Bu tesis de o devrimin bir halkası. Türk basketbolunun kalbi burada atacak. Buradan yeni basketbol yıldızlarının çıkacağına inanıyorum, yeni şampiyonluklar burada yaşanacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU: TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞTI

Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir tesis inşa ettiklerini aktaran Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şöyle konuştu: Basketbol Gelişim Merkezi'nin kurulması, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek, Türkiye Yüzyılı'na yakışır önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tesis, Türk basketbolunu dünya çapında bir seviyeye ulaştırmak için gerekli her türlü altyapıya sahiptir. Bu tesisin hayata geçmesi için ilk günden itibaren irade gösteren ve tüm süreçleri yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, şahsım ve Türk basketbolu adına şükranlarımı sunuyorum. Bu proje, basketbola gönül veren herkesin ortak zaferidir.