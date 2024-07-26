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Real Madrid Serge Ibaka'yı transfer etti

İspanyol ekibi Real Madrid, deneyimli basketbolcu Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 16:22
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Real Madrid Serge Ibaka'yı transfer etti

İspanyol temsilcisi Real Madrid, uzun rotasyonuna bir dönem takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Serge Ibaka'yı kattı. Madrid'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

34 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Bayern Münih ile Euroleague'de 12.6 sayı, 6.8 ribaund, 12. asist ve 1.2 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

2011-2012 sezonunda kısa bir dönem Real Madrid'de oynayan İspanyol oyuncu kariyerinde NBA'de Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Milwaukee Bucks'ta forma giydi.

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