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Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 17:20
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Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı 15 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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