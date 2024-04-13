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Bahçeşehir Koleji 90-89 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom tek sayıyla kaybetti!

Son dakika spor haberi: ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Galatasaray Ekmas'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 90-89 kaybetti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 21:04
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Bahçeşehir Koleji 90-89 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom tek sayıyla kaybetti!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray Ekmas'ı sahasında 90-89 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, 11'inci galibiyetini elde ederken; Galatasaray, 14'üncü mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji'nde Tyler Cavanaugh kaydettiği 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte ise Klemen Prepelic'in 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Taylor 7, Muhammed Baygül 10, Bouteille 11, Cavanaugh 26, Boutsiele 16, Kell 6, Egehan Arna 6, Arca Tülüoğlu 2, Ahmet Safa Yılmaz 6, Hadi Özdemir

GALATASARAY EKMAS: Bost 7, İsmet Akpınar 15, Göksenin Köksal 7, Sadık Emir Kabaca 8, McCormack 16, Prepelic 21, Yeboah 2, Halilovic 5, Samet Geyik 6, Karahan Efeoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 27-25

İLK YARI: 40-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-78

5 FAUL: 38.12 McCormack (Galatasaray Ekmas)

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