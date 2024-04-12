Euroleague Kadınlar Yarı Final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı 12 Nisan Cuma günü saat 19:00'da başlayacak. Müsabaka TRT SPOR YILDIZ ve TBF Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin KADIN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE