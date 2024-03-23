Haberler Basketbol MKY İzmit Belediyespor 64 - 90 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

MKY İzmit Belediyespor 64 - 90 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında konuk olduğu Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 90-64 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 19:43
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MKY İzmit Belediyespor 64 - 90 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 90-64 yendi.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci maç, 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 6, Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Nared 12, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 3, Hartley 24, Vanloo 15, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Harrigan 11

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 19-18

Devre: 32-47

3. Periyot: 51-71

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