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12 Dev Adam son saniyede

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Maçın bitimine 3.6 saniye kala 1 sayı geride olan 12 Dev Adam, Tarık Biberovic'in attığı basketle maçı 76-75 kazanmayı başardı. İkinci maçında ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 3'e çıkardı. Ay-yıldızlılarda, Sertaç Şanlı 20 sayı 12 ribauntla duobledouble yaptı. Tarık Biberovic 11, Osmani de 14 sayı kaydetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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12 Dev Adam son saniyede
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Maçın bitimine 3.6 saniye kala 1 sayı geride olan 12 Dev Adam, Tarık Biberovic'in attığı basketle maçı 76-75 kazanmayı başardı. İkinci maçında ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 3'e çıkardı. Ay-yıldızlılarda, Sertaç Şanlı 20 sayı 12 ribauntla duobledouble yaptı. Tarık Biberovic 11, Osmani de 14 sayı kaydetti.
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