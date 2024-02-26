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12 Dev Adam son saniyede
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Maçın bitimine 3.6 saniye kala 1 sayı geride olan 12 Dev Adam, Tarık Biberovic'in attığı basketle maçı 76-75 kazanmayı başardı. İkinci maçında ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 3'e çıkardı. Ay-yıldızlılarda, Sertaç Şanlı 20 sayı 12 ribauntla duobledouble yaptı. Tarık Biberovic 11, Osmani de 14 sayı kaydetti.
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