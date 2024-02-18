Haberler Basketbol Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 14:00
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Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı 18 Şubat Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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