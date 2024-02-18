Fenerbahçe ile Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı 18 Şubat Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.