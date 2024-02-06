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Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Peristeri

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Yunanistan ekibi Peristeri'yi ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:43
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Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Peristeri

Basketbol Şampiyonlar Lig K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden takımların mücadelesinde Pınar Karşıyaka ile Yunanistan'dan Peristeri 7 Şubat Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka, son 16 turu ilk 2 maçında İspanyol Lenovo Tenerife ile İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'a mağlup oldu.

K Grubu'nun iki namağlup ekibi Hapoel Bank Yahav ile Lenovo Tenerife de yarın Sırbistan'da karşılaşacak.

AVRUPA'DA 267. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 124 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 197 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 676 sayı gördü.

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