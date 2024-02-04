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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı ağırlayacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 14:30 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 14:50
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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadeleyi Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarfından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY EKMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı 4 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

GALATASARAY YENİ HOCASIYLA SAHADA OLACAK

Süper Lig'de oynadığı maçların 15'ini kazanan ve 3'ünde yenilen Fenerbahçe Beko, ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray Ekmas ise 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirdi. Yakup Sekizkök derbide takımın başında yer alacak.

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