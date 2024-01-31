Türk Telekom - JL Bourg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 17. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Fransa ekibi Bourg Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bourg Basket - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURG BASKET - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bourg Basket - Türk Telekom basketbol maçı 31 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR YILDIZ'da canlı yayınlanacak.

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