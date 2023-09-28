ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı CANLI İZLE | FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali

FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali'nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, ASVEL ile karşı karşıya geliyor.
Kadın basketbolunda önemli başarılara imza atan Fenerbahçe Alagöz Holding, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.
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ASVEL - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 21:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanıyor.