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2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu!

Son dakika spor haberleri... FIBA, 2023 Dünya Kupası organizasyonunda yüksek düzeyde katılım ve rekor etkileşim olduğu duyuruldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2023 Dünya Kupası organizasyonunda yüksek düzeyde katılım ve rekor etkileşim olduğu duyuruldu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA tarihindeki en büyük ve en başarılı etkinlik statüsünü pekiştirecek olağanüstü ve rekor katılım seviyelerine ulaştı. İlk kez Filipinler, Japonya ve Endonezya olmak üzere üç ev sahibi ülke tarafından düzenlenen turnuvaya, tüm dijital, sosyal medya, yayın ve katılım yelpazesinde yüksek düzeyde katılım sağlanırken, rekor etkileşime tanık olundu." denildi.

Açıklamada, "Tüm platformlarda 20 milyardan fazla izlenme ve 480 milyon etkileşim gerçekleşti ve bu oran 2019'da kaydedilen rakamların 3 katından fazlaydı. Sosyal medya video görüntülemelerinde ise etkileşim seviyeleri çarpıcı bir şekilde 4 katına çıkarak 4,5 milyara ulaştı." bilgisi verildi.

Turnuvanın, 190 ülkede yayımlandığı ve maçları salonda izlemeye 700 bin 500'ün üzerinde seyircinin gittiği ifade edildi.

Ev sahibi Filipinler ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki karşılaşmada, 38 bin 115 taraftarla basketbolda bir maçta en fazla taraftar katılımı dünya rekoru da kırıldı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak, "Bunun şimdiye kadar en çok takip edilen FIBA Basketbol Dünya Kupası ve rekor düzeyde katılıma sahip olmasından büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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