En büyük kim?

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Beş şehirde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finalden itibaren eleme usulüyle oynanacak maçların ardından finale yükselecek iki ekip ise 10 Eylül'de dünyanın en büyüğü olmak için oynayacak.

7 TAKIMA OLİMPİYAT HAKKI

Dünya Kupası'nda karşılaşmalar Manila'nın yanı sıra Filipinler'in Bocaue, Quezon ve Japonya'nın Okinawa şehirleriyle, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da oynanacak. Öte yanrdan 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 7 takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı elde edecek. Statüye göre Avrupa ve Amerika kıtası adına en iyi dereceyi yapacak ikişer takım, olimpiyat vizesi almayı başaracak. Afrika, Asya ve Okyanusya'dan ise aynı başarıyı yakalayacak birer takım, Paris'te doğrudan mücadele etme hakkı kazanacak.