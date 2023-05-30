Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Galatasaray ile Türk Telekom basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı 30 Mayıs Salı günü saat 18:00'de beIN SPORTS HABER'de canlı yayınlanacak.

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