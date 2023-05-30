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Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:40
Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Galatasaray ile Türk Telekom basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı 30 Mayıs Salı günü saat 18:00'de beIN SPORTS HABER'de canlı yayınlanacak.

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