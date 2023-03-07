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Türk Telekom - Promitheas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Promitheas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Promitheas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 14:13 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 14:19
Türk Telekom - Promitheas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Yunanistan temsilcisi Promitheas ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Promitheas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - PROMITHEAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Promitheas basketbol maçı 7 Mart Salı günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

Türk Telekom - Promitheas MAÇINI CANLI İZLE

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