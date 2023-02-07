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TBF'den AFAD’a 5 milyon lira bağış

Son dakika spor haberi: Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), depremzedeler için AFAD’a 5 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 14:26
TBF'den AFAD’a 5 milyon lira bağış

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasarlara sebep olan depremlerin ardından resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla, depremzedeler için AFAD'a 5 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Millet olarak ülkemizin Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerini etkileyen depremler sonucunda tarihimizin en büyük felaketlerinden birine şahit oluyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere pek çok şehrimizde önemli hasarlar ve can kayıpları meydana gelmiştir. Üzgünüz ve yastayız. Devletimiz önderliğinde sivil toplum kuruluşlarımızın da büyük katkıları ile insanlık ötesinde bir kurtarma mücadelesi devam ederken, milletçe tuttuğumuz yasa büyük bir hüzünle eşlik etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dün AFAD iş birliği ile başlattığımız malzeme desteği kampanyasının yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarını ve depremzedeleri desteklemek için maddi destekte de örnek olmak ve basketbol camiamıza öncülük etmek istiyoruz. Bu nedenle bugün, aşağıda yer alan AFAD destek hesabına federasyonumuz bütçesinden 5 Milyon TL bağışta bulunduk. Tüm camiamızı da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak varoluş amacımız, gençliğimiz başta olmak üzere milletimize hizmet etmek, daha güzel yarınlar için temeller atmaktır. Bu süreçte maddi ve ayni katkılar sağlarken, yönetimimiz, çalışanlarımız, sporcularımız, sponsorlarımız, kulüplerimiz ve medya kuruluşlarımızla bir bütün olarak güç birliği yapacak ve depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız. Bizler basketbolda vazgeçmemeye ve umudu kaybetmemeye inandık. Hep mücadele ettik ve aziz Türk Milletinin mücadeleci ruhundan ilham aldık. Bugün de birlik ve beraberlik içinde mücadele etme günündeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve deprem bölgesinde görev yapan tüm kahramanlarımıza mücadele gücü diliyoruz. Yardım seferberliğimiz tüm yaralar sarılana kadar devam edecektir. Dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizledir" denildi.

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