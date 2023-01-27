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Galatasaray Nef'te Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:06
Galatasaray Nef'te Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2022-23 sezonu başında kadromuza kattığımız profesyonel basketbolcu Yunus Emre Sonsırma için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü tarafından gelen teklifi kabul ederek transferine onay vermiş bulunmaktayız. Yunus Emre Sonsırma'ya sarı kırmızılı renklerimiz altında göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

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