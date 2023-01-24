Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda sezon başında kadroya dahil edilen Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Olivia Epoupa'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Epoupa, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı. 28 yaşındaki basketbolcu, ortalama 28 dakika 39 saniye süre aldığı müsabakalarda 1,6 sayı, 4,4'er ribaunt ve asist ortalamalarıyla mücadele etti.