Haberler Basketbol Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak takıma sezon başında katılan Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 18:32 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 18:33
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda sezon başında kadroya dahil edilen Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Olivia Epoupa'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Epoupa, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı. 28 yaşındaki basketbolcu, ortalama 28 dakika 39 saniye süre aldığı müsabakalarda 1,6 sayı, 4,4'er ribaunt ve asist ortalamalarıyla mücadele etti.

DİĞER
Güzel oyuncu Hazal Kaya'dan dikkat çeken Ali Atay itirafı! ‘Geceyle gündüz kadar farklıyız’
Avrupa'da transfer üçgeni... Sacha Boey de işin içinde! Galatasaray'a dev gelir sağlayacak
ZTK'da çeyrek final kuraları çekildi! İşte eşleşmeler
Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı için harekete geçiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Nef - Limoges maçı saat kaçta?
Hapoel Tel Aviv - Türk Telekom maçı saat kaçta?
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
2023 Ramazan ne zaman, hangi gün başlayacak?
EYT ne zaman TBMM'ye gelecek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'a Hollandalı dinamo! Kartal'a Hollandalı dinamo! 18:49
A Milli Voleybol takımlarının maç programı açıklandı! A Milli Voleybol takımlarının maç programı açıklandı! 18:48
F.Bahçe Alagöz Holding Epoupa ile yolları ayırdı! F.Bahçe Alagöz Holding Epoupa ile yolları ayırdı! 18:32
F.Bahçe Ricks ile yollarını ayırdı! F.Bahçe Ricks ile yollarını ayırdı! 18:02
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! 17:43
F.Bahçe'den Aboubakar açıklaması! "Menajerlerden biri..." F.Bahçe'den Aboubakar açıklaması! "Menajerlerden biri..." 17:24
Daha Eski
Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu 16:56
G.Saray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha G.Saray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha 16:55
Sivasspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Sivasspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 16:52
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:47
Çalımbay gözünü Türkiye Kupası'na dikti! Çalımbay gözünü Türkiye Kupası'na dikti! 16:46
Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? 16:41