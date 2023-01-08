Pınar Karşıyaka 104-102 Onvo Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-102 yendi.

Maça çok iyi başlayan ve Jaylon Brown'un 3 sayılık basketlerde 7'te 7 isabet yakaladığı bölümde aradaki farkı 14 sayıya (26-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 33-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ilk 5 dakikayı 39-32 üstün geçen ev sahibi ekip karşısında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Weber ve Harris'le aradaki farkı 2 sayıya indirdi: 39-37. Konuk takım, son dakika içinde Can Maxim Mutaf'ın 3 sayılık basketiyle 49-49 eşitliği sağlamasına rağmen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 52-49 önde gitti.

Üçüncü periyoda üst üste 3 sayılık basketlerle başlayan ve 58-55 üstünlük kuran Onvo Büyükçekmece Basketbol, 25. dakikayı da 64-62 önde geçti. Bir ara aradaki farkı 10 sayıya (67-77) çıkaran konuk ekip, periyodu 80-76 üstün bitirdi.

Son çeyreğin başında konuk ekibin üstünlüğünü sürdürdüğü müsabakanın son 2 dakikasına 96-96 eşitlikle girildi. Ev sahibi ekibin 99-98 öne geçtiği bölümde son hücumda Jaylon Brown'la 3 sayılık basket bulan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 104-102 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayıyla oynayan Jaylon Brown olurken, müsabakayı 31 sayıyla tamamlayan Can Maxim Mutaf, 3 sayılık basketlerde 9'da 9 isabetle mücadele etti.