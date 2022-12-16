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Pınar Karşıyaka Darüşşafaka'ya konuk olacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, 4'te 4 yapıp seriye devam etmek istiyor. Karşıyaka, bu hafta Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:50
Pınar Karşıyaka Darüşşafaka'ya konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle yarışta yeniden iddialı konuma gelen Pınar Karşıyaka, Cumartesi günü güçlü rakiplerinden Darüşşafaka'ya konuk olacak.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligde iki ekip de 9 maçta 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

Pınar Karşıyaka, ligdeki çıkışını Darüşşafaka önünde de sürdürerek hafta içinde 21 Aralık Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK deplasmanında çıkacağı Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçı öncesi moral tazelemeye çalışacak.

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