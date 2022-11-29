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Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko basketbol maçı CANLI İZLE (Beşiktaş-Fenerbahçe canlı skor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmak isterken, sarı-lacivertliler ise namağlup serisini devam ettirme peşinde... Beşiktaş-Fenerbahçe maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 20:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 20:13
Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko basketbol maçı CANLI İZLE (Beşiktaş-Fenerbahçe canlı skor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Emlakjet sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. çeyrek oynanıyor: Beşiktaş Emlakjet 10-22 F.Bahçe Beko

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - F.BAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın ertelenen maçı Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı saat 20.00'de başladı. Dev derbi beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.

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