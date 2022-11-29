Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko basketbol maçı CANLI İZLE (Beşiktaş-Fenerbahçe canlı skor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Emlakjet sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek oynanıyor: Beşiktaş Emlakjet 10-22 F.Bahçe Beko
BEŞİKTAŞ EMLAKJET - F.BAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın ertelenen maçı Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı saat 20.00'de başladı. Dev derbi beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.