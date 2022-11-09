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Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, Belçika ile kozlarını paylaşacak. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda 11 Kasım Cuma günü sahasında Belçika ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takım'ımız kazanmak istiyor. Peki, Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:40
Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda sahasında Belçika ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Belçika FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 11 Kasım Cuma günü saat 21:00'de NTV'de canlı yayınlanacak. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü evinde Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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