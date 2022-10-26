Haberler Basketbol Türk Telekom 89-77 Hapoel Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türk Telekom 89-77 Hapoel Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 3. haftasında Türk Telekom, sahasında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 89-77 yendi. Türk Telekom, grupta ikinci galibiyetini elde ederken, haftaya lider giren İsrail ekibi ilk yenilgisini yaşadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 22:47
Türk Telekom 89-77 Hapoel Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmaya pota altında çok iyi başlayan Hapoel Tel Aviv, ilk 3 dakikayı 10-2 önde geçti. Kenardan gelen Tony Taylor ve Erkan Yılmaz'dan skor katkısı alan Türk Telekom, çeyreğin sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sert savunma yapan Türk Telekom, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 14. dakika içinde çift hanelere çıkardı: 36-25. Mavi-beyazlılar, soyunma odasına 15 sayılık avantajla 55-40 üstün gitti.

Türk Telekom, final periyoduna 73-56 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçı 89-77 kazandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’den şok edici istek! Jorge Jesus duyar duymaz reddetti…
TEM'de zincirleme kaza! Şoför sıkıştı
Beşiktaş Şenol Güneş ile anlaştı
Avcı'dan Kızılyıldız yorumu! "Son 7 maçtır..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor grupta ilk yenilgisini aldı!
G.Saray İsrail'de mağlup!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (26 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor grupta ilk yenilgisini aldı! Bursaspor grupta ilk yenilgisini aldı! 22:47
G.Saray İsrail'de mağlup! G.Saray İsrail'de mağlup! 22:41
Türk Telekom Hapoel'e ilk yenilgisini tattırdı! Türk Telekom Hapoel'e ilk yenilgisini tattırdı! 22:40
F.Bahçe Alagöz Holding deplasmanda kayıp! F.Bahçe Alagöz Holding deplasmanda kayıp! 22:38
Gaziantep Basket sahasında kazandı! Gaziantep Basket sahasında kazandı! 22:36
Porto deplasmanda farklı kazandı! Porto deplasmanda farklı kazandı! 21:47
Daha Eski
💥Çılgın Sayısal çekildi! İşte 26 Ekim sonuçları 💥Çılgın Sayısal çekildi! İşte 26 Ekim sonuçları 21:41
Beşiktaş Şenol Güneş ile anlaştı Beşiktaş Şenol Güneş ile anlaştı 21:38
Inter gruptan çıkmayı garantiledi! Inter gruptan çıkmayı garantiledi! 21:35
G.Saray farklı başladı! G.Saray farklı başladı! 21:14
TOFAŞ evinde farklı kazandı! TOFAŞ evinde farklı kazandı! 21:05
Beşiktaş idmanında flaş detay! Valerien Ismael... Beşiktaş idmanında flaş detay! Valerien Ismael... 20:08