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Pınar Karşıyaka'dan müthiş başlangıç

Son olarak Galatasaray NEF deplasmanından 16 sayı geriye düşmesine karşın 79-76'lık galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Kırmızı yeşilliler, şimdiye dek 3'te 3 yaptı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 12:53
Pınar Karşıyaka'dan müthiş başlangıç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF'i ilk bölümde 16 sayı farkla geriye düştüğü zorlu deplasmanda rakibinin eski oyuncusu McCollum'la geçen Pınar Karşıyaka, yenilediği kadrosuyla lig ve Avrupa'da 3'te 3 yaptı.

Ligde sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenerek başlayıp, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı ilk maçta Yunan ekibi AEK'yı 91-88'le geçen Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında farklı yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk periyot dışında çok büyük çekişmeye sahne olan maçı Galatasaray'la 2016 yılında Eurocup'ı kazanırken MVP seçilen guardı Erick McCollum'un bitime 2.4 saniye kala tek ayak üzerinden panyalı attığı 3 sayılık basketle 72-70 yenen Pınar Karşıyaka, sezona müthiş başladı. AEK maçında attığı 29 sayıyla zaferin mimarı olan guard McCollum, eski takımı önünde üst üste ikinci galibiyeti getirdi.

Bir galibiyetten çok daha fazlasını kazandıklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, maç boyunca skorun hep çok yakın geçtiğini belirterek, "Bu da zaten final skorundan da belli. Sonunda kazanan Galatasaray da olabilirdi ama biz özellikle çok kötü başladığımız, rakibimizin de çok yüzdeli, isabetli atışlarla başladığı maçı kazanarak bitirdik. Bu bizim için gerçekten önemli bir galibiyet. Hatta bir galibiyetten fazlası. Bu kadar yeni oyuncuyla, bazen taraftara karşı oynanan maçlarda sıkıntı yaşıyoruz çünkü henüz birbirimizi tam anlamıyla tanımıyoruz. 15 sayı geriye düştükten sonra geri dönüp bu maçı çevirmek gerçekten olağanüstü. Maç içerisinde yaptığımız hatalar oldu ama zaten bunları geliştirmek için çalışıyoruz. Buradan çok değerli bir galibiyet alarak İzmir'e döneceğiz. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağız, umarım oradan da bir deplasman galibiyetiyle döneriz. Böyle bir galibiyet almak bizim için önemliydi. Bu olağanüstü galibiyetten dolayı bütün ekibimi kutluyorum" dedi.

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