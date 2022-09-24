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Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı! 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:47
Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı! 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.

TBF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir.

Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün Erkekler Federasyon Kupası'nda oynayacağı mücadeleler 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir. Ertelenen karşılaşmaların programı daha sonra açıklanacaktır.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

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