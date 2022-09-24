Haberler Basketbol Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon

Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup'ın finalinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 00:05
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta, geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon Frutti Extra Bursaspor oldu.

Frutti Extra Bursasaspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta, finalde Galatasaray Nef'i 74-64 yenen Frutti Extra Bursaspor üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Maç sonu turnuvayı değerlendiren Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon olduk. Sezona kupa ile başlamak güzel bir duygu. Umarım geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarımız devam eder. Hem Türkiye liginde hem de EuroCup'da da hak ettiğimiz güzel yerlere tekrar geliriz. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da, güzel bir turnuvayı tamamladıklarını dile getirerek, "Geçen sezon dört takımla turnuvayı tamamlamıştık. Bu sene Türkiye'de mücadele eden 16 takımın 8 tanesi turnuvada yer aldı. Gördüğünüz gibi organizasyonumuz çok güzel geçti. Bütün basketbolcularımız ve seyircilerimiz bu turnuvadan keyif aldılar. Türkiye'de basketbola örnek olsun diye bu turnuvayı düzenliyoruz. Kendi kupamızı aldık, bundan sonra resmi kupalarımızı almayı Allah nasip etsin" diye konuştu.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Murat Ciner xx, Mesut Öztürk xx
Frutti Extra Bursaspor: Tarık Sezgün x, Yiğitcan Saybir x 2, Derek Ryan Needham xxx 14, Enes Berkay Taşkıran x, Ömer Utku Al x 3, Onuralp Bitim xxxx 18, Zachary Elias Auguste xxxx 17, David John Dudzinski xxx 10, Ahmet Düverioğlu xx 6, Anthony Clemmons xx 4
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Galatasaray Nef: Sinan Sağlam, Dee Bost x 2, Jeffrey Raymar Morgan xx 6, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca x 1, Mahir Ağva x 4, Yunus Emre Sonsırma x 8, Brian Angola Rodas x 7, Angelo Dominik Caloıaro xxxx 20, Jehyve Jamal Floyd xx 4, Dylan Ennis Mcintyre xxx 12, Hüseyin Göksenin Köksal x
Başatrenör: Andreas Pistiolis
1. Periyot: 28 -16 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
Devre: 47-35 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
3. Periyot: 56 - 52 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz aileye girdi! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ablasıyla takipleşmeye başladı!
Silahlı çatışmanın ortasında kalan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! Acı gerçek ortaya çıktı: Ölmeseydi torununun nişanına gidecekti
Galatasaray'dan iyi prova! Icardi siftah yaptı
Stefan Kuntz: Kazanmaktan başka bir hedefimiz yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pınar Karşıyaka'dan tatsız prova!
F.Bahçe Beko bu kez kayıp
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Eylül)
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:00
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:56
Portekiz deplasmanda çok farklı! Portekiz deplasmanda çok farklı! 23:39
Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş sözleri! 22:44
Teknik ekipte olacak mı? Buruk'tan Arda Turan sözleri Teknik ekipte olacak mı? Buruk'tan Arda Turan sözleri 22:03
Daha Eski
Juan Mata: Şampiyonluklar kazanmak istiyorum Juan Mata: Şampiyonluklar kazanmak istiyorum 21:44
Slovenya Norveç'i geriden gelip yendi! Slovenya Norveç'i geriden gelip yendi! 21:18
Muriqi'in golü Kosova'ya yetmedi! Muriqi'in golü Kosova'ya yetmedi! 21:18
Galatasaray'dan iyi prova! Icardi siftah yaptı Galatasaray'dan iyi prova! Icardi siftah yaptı 20:56
Transferde Min-Jae kapışması! Dünya devi peşinde Transferde Min-Jae kapışması! Dünya devi peşinde 20:08
Hakan Ericson: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyoruz Hakan Ericson: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyoruz 18:21