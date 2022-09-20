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Pınar Karşıyaka Mindaugas Kuzminskas'ı gündemine aldı

Son dakika spor haberi: Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak Rus ekibi Zenit'te forma giyen NBA patentli Litvanyalı basketbolcu Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etmek için harekete geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:06
Pınar Karşıyaka Mindaugas Kuzminskas'ı gündemine aldı

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi tüm yabancılarını değiştirip 5 yeni yabancı alan Pınar Karşıyaka, Litvanyalı yıldız Mindaugas Kuzminskas'a kanca attı.

Kariyerinde NBA'de New York Knicks dahil Avrupa'da Zalgiris Kaunas, Unicaja Malaga, Olimpia Milano, Olympiakos, Lokomotiv Kuban ve Zenit gibi birçok takımda forma giyip EuroBasket'te 2013 ve 2015 yıllarında milli formayla gümüş madalya kazanan 32 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvetle pazarlıklar sürüyor.

Son olarak EuroBasket 2022'de 10 sayı, 2.5 ribaund, 0.7 asist ortalamaları tutturan Kuzminskas, geçen sezon Euroleague'de Zenit formasıyla 7.7 sayı ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Sezon öncesi son prova niteliğindeki Pınar Cup'taki ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Pınar Karşıyaka'da Dominik Milli Takımı'nda forma giydiği için hazırlık döneminde yer almayan pivot Angel Delgado da İzmir'e gelip takıma katıldı.

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