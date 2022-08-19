Haberler Basketbol Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:00
Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası öncesinde Yunanistan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Türkiye maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Buğrahan Tuncer, James Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan dünya devine transfer harekatı! Yıldız isim adım adım Cimbom'a...
İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7'inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli'de taşınma heyecanı
Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı!
Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu
Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | 20-21 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu hava durumu
HAC FİYATLARI 2022
CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi? Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi? 14:49
Cornelius açıkladı! "En büyük hedefimiz..." Cornelius açıkladı! "En büyük hedefimiz..." 14:47
Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı! Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı! 14:28
Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta? Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta? 14:25
Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu 14:01
F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı 14:01
Daha Eski
Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat 13:59
"Şampiyonluk adayım Trabzonspor" "Şampiyonluk adayım Trabzonspor" 13:48
Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı! Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı! 13:17
Jesus'tan dikkat çeken İsmail kararı! Avrupa'da... Jesus'tan dikkat çeken İsmail kararı! Avrupa'da... 13:07
Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:30
F.Bahçe galibiyetini böyle gördüler! "Sonrasından korkuyor" F.Bahçe galibiyetini böyle gördüler! "Sonrasından korkuyor" 08:20